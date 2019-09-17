Магадан, Магаданская область, , 04:22 — REGNUM Авиакомпания «Уральские авиалинии» 17 сентября сделала последний рейс в этом году по маршруту Магадан — Екатеринбург, предаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Екатеринбург и Магадан связал прямой авиарейс

Как сообщили в «Уральских авиалиниях», полёты из Магадана в Екатеринбург отменили до весны 2020 года. В летнее время авиасообщение возобновится.

Этот рейс стал очередным шагом в выполнении задачи президента РФ Владимира Путина по развитию прямого сообщения между регионами.

Как сообщало ИА REGNUM, авиарейс Магадан — Екатеринбург был запущен по инициативе колымского губернатора Сергея Носова.

Первый полёт состоялся 3 июня и потом — раз в неделю по понедельникам. Минимальная цена за билет в одну сторону была 7 722 рубля.