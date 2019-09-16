Москва, , 21:15 — REGNUM В Москве сотрудники ГКУ «Администрация московского парковочного пространства» (АМПП) имеют права убирать посторонние предметы, скрывающие номера автомобилей, сообщили в пресс-службе АМПП, передаёт 16 сентября РИА Новости.

Парковка Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ГКУ прокомментировали случаи, когда автолюбители накрывают транспортные средства камуфляжной сеткой, пытаясь таким образом избежать штрафов за неоплаченную парковку. Кроме того, нередко используются посторонние предметы, скрывающие номера. Фотографии таких «решений» популярны в социальных сетях.

«Для фиксации припаркованных на платных парковках автомобилей инспекторы ГКУ АМПП имеют право убирать посторонние предметы с их номеров», — рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что нарушителям всё равно придёт штраф.

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