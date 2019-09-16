Москва, , 20:48 — REGNUM В Москве установили видеокамеры по новым адресам, сообщили 16 сентября в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Новые камеры появились по 18 адресам. Они фиксируют нарушения скоростного режима, непропуск пешеходов и движение по выделенной полосе», — говорится в информации ЦОДД.

https://twitter.com/gucodd/status/1173557349811970048

Большинство новых точек находятся на юге Москвы, а также в ТиНАО. Появились дополнительные камеры и на востоке столицы. К тексту сообщения прикреплена инфографика с адресами объектов.