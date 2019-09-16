Владивосток, 16 сентября 2019, 14:28 — REGNUM День первокурсника празднуют сегодня, 16 сентября, в Дальневосточном федеральном университете (поселок Русский, Приморский край), сообщает Общественное телевидение России.

С самого утра для студентов проводят познавательные игры и встречи. Им рассказали об учебных, стипендиальных программах, спортивных и творческих секциях.

Кроме того, ребята познакомились со своими сокурсниками, преподавателями и кампусом одного из ведущих вузов страны. Творческие коллективы университета подарили первокурсникам свои лучшие номера.

«Поступили на факультет «Технологическая химия» — это нефть, газ, это деньги. Мы выбрали по этим соображениям».
Александр Калинин, первокурсник
«Я жду интересных знакомств, которые будут полезны в будущем».
Владислав Алексеев, первокурсник
«Мне нравится Россия, русская культура. Я хочу изучать не только химию, но и русский язык. Поэтому приехал сюда».
Давид Кастру, студент из Эквадора

Так называемая неделя адаптации для первокурсников продлится до пятницы.

В этом году в Дальневосточный федеральный университет поступили более пяти тысяч студентов из 63 регионов страны. Конкурс в среднем составил девять человек на место.

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