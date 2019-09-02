Астрахань, , 17:53 — REGNUM В Астраханском государственном университете в честь первокурсников прошёл праздничный концерт. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в АГУ в 2019 году поступили более трёх тысяч абитуриентов.

В мероприятии принял участие врио губернатора Игорь Бабушкин. Он вместе с замминистра просвещения России Павлом Зиньковичем посетил интерактивную выставку, посвящённую научным и творческим проектам студентов и их спортивным достижениям.

Культурный центр АГУ подготовил музыкальную программу с танцами, песнями и модным показом, костюмы для которого сшили сами студенты.