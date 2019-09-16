Москва, 16 сентября 2019, 14:19 — REGNUM Новый сайт Росстата сегодня, 16 сентября, подвергся DDOS атаке, в настоящее время ведутся работы по его восстановлению, сообщает пресс-служба ведомства.
«С 10 до 12 утра сайт Росстата подвергся DDOS-атаке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время Департамент информационных технологий Росстата предпринимает все усилия для восстановления работоспособности сайта.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа работа официального сайта посольства России в Великобритании была нарушена в течение суток в результате хакерской атаки. В результате масштабной блокировки полностью восстановить работу ресурса удалось лишь на следующий день.
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