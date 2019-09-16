Пекин, , 13:16 — REGNUM Достигнут существенный прогресс в развитии и совершенствовании низового звена медицинской инфраструктуры Китая, сообщает Синьхуа со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

В настоящее время уже 80% жителей страны пользуются медицинскими центрами шаговой доступности, добраться до которых они могут в течение 15 минут. Количество медицинских работников низового звена достигло 4 млн человек. Число врачей и их ассистентов выросло до 1,3 млн. Это соответственно более, чем на 7% и на 30% больше в сравнении с показателями 2012 года.

Существенно расширились масштабы базового медицинского страхования, которым сегодня, по данным официальной статистики, охвачены 98% жителей страны.

В статистике перемен за последние годы подчеркивается, что суммарные расходы центрального правительства на совершенствование медицинской инфраструктуры в низовом звене за период с 2012 по 2018 годы превысили 90 млрд юаней или 12,7 млрд долларов.