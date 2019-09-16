В ходе операции по борьбе с контрабандой янтаря, Антикоррупционное бюро Польши провело в Варшаве задержания шести человек. Двое из задержанных, которые оказались гражданами Украины, утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб. Об этом сообщает «Польское радио».

Варшава, , 13:01 — REGNUM «Спецоперация, проводимая Центральным антикоррупционным бюро, касается контрабанды большого количества янтаря из Украины на территорию Республики Польша. Собранные по этому делу материалы будут направлены в Государственную прокуратуру», — сообщает Антикоррупционное бюро.

Задержание было проведено в одном из ресторанов 13 сентября в 18 часов. При задержании использовались светошумовые гранаты. Остальные четверо задержанных — граждане Польши.

Ранее, как отмечает «Польское радио», президент Украины Владимир Зеленский требовал увольнения руководителей Службы безопасности Украины (СБУ) в Ровенской, Волынской и Житомирской областях из-за подозрений в их причастности к незаконной добыче янтаря.