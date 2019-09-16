Архангельск, , 12:50 — REGNUM Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий, приступивший к руководству церковным ведомством в конце августа, отменил в епархии 8-часовой рабочий день.

Как сообщает пресс-служба епархиального управления, с 16 сентября для сотрудников епархиальных структур устанавливается 6-часовой рабочий день.

Новость о сокращении рабочего дня служители церкви приняли с одобрением. Священник Андрей Алексеев заявил корреспонденту ИА REGNUM о том, что вопрос о переводе на 6-часовой рабочий день назрел давно.

«Лично для меня волевое решение митрополита Корнилия представляется первой ласточкой на пути решения глобальной церковной болячки — несоответствия церковных норм действующему российскому законодательству. Это и тотальная «рассинхронизация» церковных представлений о труде с Трудовым кодексом РФ. И проблема действенности Налогового кодекса в церковной ограде, и вопрос открытости церковной кассы и бухгалтерии. Радостно, что наш владыка учитывает мнение председателя правительства в этом вопросе. Мне как современному человеку намного проще работать и служить в открытом правовом поле. И да, не должно быть никаких двойных стандартов. Нужно быть честным не только с Богом, но и с государством», — заявил Алексеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отменил с 2020 года действие всех советских нормативных актов, до сих пор действовавших на территории Российской Федерации. В числе отмененных актов оказался декрет Совнаркома РСФСР от 30 октября 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.