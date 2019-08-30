Архангельск, , 19:40 — REGNUMСвященный Синод Русской православной церкви уволил митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-служба Архангельской митрополии, новым главой церковного ведомства назначен епископ Волгодонский и Сальский Корнилий.

«Преосвященным Архангельским и Холмогорским, главой Архангельской митрополии, быть епископу Волгодонскому и Сальскому Корнилию с освобождением от управления Волгодонской епархией и благодарностью за понесенные архипастырские труды», — цитирует решение Синода пресс-служба епархии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад Архангельскую область посетил глава Русской православной церкви Кирилл. Визит предстоятеля РПЦ начался на Соловках, где он ознакомился с ходом реставрации объектов Спасо-Преображенского монастыря и провел заседание Патриаршего попечительского совета, на котором обсуждались вопросы восстановления монастырского комплекса, в том числе реставрации объектов культурного наследия, развития инфраструктуры сельского поселения. После этого патриарх Кирилл посетил Онежский район.