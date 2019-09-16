Анкара, , 15:58 — REGNUM В 19-м суде Анкары по тяжким уголовным преступлениям прошло заседание в рамках разбирательства по делу о попытке государственного переворота, осуществленной движением Фетхуллаха Гюлена 15 июля 2016 года. Слово было предоставлено одному из потерпевших, ведущему телеканала TRT Тижену Карашу, которого путчисты под угрозой смерти заставили в прямом эфире зачитать их меморандум.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Тижен Караш сообщил: «Подполковник Умит Генчер потребовал, чтобы я прочитал их меморандум. Я отказывался и сопротивлялся. Солдаты повели меня в студию, а подполковник Генчер сказал: «Завтра для Турции наступит лучший, светлый день, в который мы ее приведём». Я же ответил, что, к сожалению, такого не случится, что путчисты не сделали для нашей страны ничего хорошего».

Тижен Караш добавил: «В студии телеканала подполковник, направив на меня оружие, ждал, пока я прочитаю текст. Губы не слушались меня, язык заплетался, я был на грани обморока, ноги и руки тряслись. Мне передали сок. Когда запись ушла в эфир, подполковник Генчер собрал оружие и боеприпасы и вышел из студии. Все мы плакали. Через некоторое время к нам с криками «Аллаху Акбар!» ворвались десятки граждан».