Лос-Анджелес, США, , 12:23 — REGNUM Экономисты трех университетов Великобритании провели масштабное исследование, проанализировав данные по зарплатам актеров и актрис с 1980 по 2015 год, сообщает The Guardian.

Опираясь на различные источники, в том числе IMDd и Box Office Mojo — портал, где публикуются данные по кассовым сборам от кинопроката — эксперты выделили и опубликовали факторы влияющие на зарплату голливудских актеров. Основной вывод оказался неприятным для голливудских актрис — оказалось, что в среднем они получают на 1,1 миллиона долларов меньше своих коллег-мужчин.

По данным исследования, на гонорар влияют популярность в социальных сетях, наличие наград, жанр фильма, амплуа актера и даже возраст. 50-летняя актриса может не дополучить до 4 миллионов долларов по сравнению с мужчиной-актером этой же возрастной группы.

В 2014 году Голливуд уже потряс скандал, когда хакеры опубликовали в сети переписку представителей компании Sony Pictures, в которой были данные о зарплатах актеров фильма «Афера по-американски». Выяснилось, что Брэдли Купер, Кристиан Бэйл и Джереми Реннер получили за фильм по 2,5 миллиона долларов, а Дженнифер Лоуренс и Эми Адамс — по 1,25 млн. Даже процент от кассовых сборов у мужчин был выше на 2 пункта, чем у женщин, несмотря на то, что Эми Адамс была номинирована на премию «Оскар», как лучшая актриса, за роль в этой картине.