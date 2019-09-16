Москва, , 11:18 — REGNUM У актрисы Анастасии Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность, сообщает интернет-издание Mash в своем канале в Telegram 16 сентября.

Полиорганной недостаточностью называют результат последовательного или единовременного нарушения в работе жизненно важных органов. Чаще всего является терминальной стадией неизлечимых заболеваний, таких как рак.

По последним сведениям, врачи московской клиники, где находится артистка, прервали интенсивную терапию. В больнице находятся муж Петр Чернышев и мама Анастасии Заворотнюк.