Москва, , 10:42 — REGNUM Большинство жителей России (78%) положительно относятся к тому, что женщины занимаются политикой, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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81% опрошенных утверждают, что женщины должны принимать участие в политике наравне с мужчинами. Не согласны с этим утверждением чаще женщины, чем мужчины — 41% против 33%.

Среди главных женщин-политиков и общественных деятелей большинство граждан РФ назвали Валентину Матвиенко (33%), Ирину Хакамаду (12%) и Эллу Памфилову (9%).

В опросе 12 сентября 2019 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, главные достоинства женщин-политиков — лучшее, чем у мужчин-политиков, понимание социальных проблем и хозяйственность. Так считают 11% жителей России.

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