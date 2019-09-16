Москва, , 10:46 — REGNUM Строительные нормы и правила для домов престарелых планирует разработать министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Об этом изданию «Известия» рассказал источник в ведомстве.

Сообщается, что новые стандарты можно будет оформить после того, как завершится конкурс концептуальных проектов на дома престарелых. Предварительно известно, что новые здания должны быть созданы, как минимум, на 150 мест. Размер комнаты на 1 человека должен быть не менее 12 квадратных метров, а двухместного номера — не менее 18.

Также говорится, что для пожилых жильцов таких домов должны быть созданы комфортные и современные условия.

Стоит отметить, что по данным некоммерческого партнерства содействия улучшению жизни пожилых людей «Мир старшего поколения», в России около 280 тыс. мест в домах престарелых. Нынешняя потребность — 630 тысяч мест. Предполагается, что к 2030 году их потребуется около миллиона.