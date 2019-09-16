Новосибирск, , 09:55 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области проверило, как организовано питание в детских садах и школах региона. Как пояснили ИА REGNUM в управлении, охват горячим питанием остался на уровне прошлого учебного года — 96,2%, дошкольники получают горячее питание в 100% организаций.

«В 2019 году удельный вес объектов, на которых выявлены нарушения у организаторов питания, в сравнении с 2018 годом, снизился на 6,3%. Удельный вес объектов, на которых выявлены нарушения у поставщиков продуктами питания в текущем году, в сравнении с 2018 годом, снизился на 1,7%», — уточняют в региональном Роспотребнадзоре, отмечая, что все выявленные нарушения носят устранимый характер.

В то же время, были взяты пробы на качество поставляемых в школы и детсады продуктов питания. Всего исследовано 4 668 проб. Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим требованиям — 1,3% (в 2018 году — 1,8%).

По итогу проверки составлено 416 протоколов об административном правонарушении, вынесено 319 постановлений о назначении административного штрафа на общую сумму 4, 2 млн рублей. За нарушение требований «Пищевая продукция в части её маркировки» составлено 26 протоколов об аресте, 26 протоколов об административном правонарушении по статье «Продажа товаров и продукции без маркировки» (15.12.ч.2 КоАП РФ), 26 дел передано на рассмотрение в мировые суды области. Суды вынесли 26 постановлений о назначении штрафа на сумму 130 тысяч рублей с конфискацией. Снято с реализации 866,4 кг продовольственного сырья.