Москва, , 09:38 — REGNUM В России намерены провести эксперимент по введению четырёхдневной рабочей недели. Этот вопрос Минтруд РФ планирует обсудить на совещании, которое должно состояться на текущей неделе. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Пётр Засельский.

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Так, предполагается, что в тестовом режиме введение укороченной рабочей недели будет испробовано на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности.

«На предприятиях… работники 30−40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — заявил в интервью «Известиям» замминистра.

Он отметил, что конкретных параметров перехода на четырёхдневную рабочую неделю пока нет, а окончательные выводы по её внедрению можно будет делать только после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний.

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Опрос показал отношение работодателей к четырехдневной рабочей неделе

Как сообщало ИА REGNUM , первым о четырёхдневной рабочей неделе высказался премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в июле на Международной конференции труда в Женеве. Позже такую инициативу направила в Минтруд Федерация независимых профсоюзов России, указав, что заработная плата при этом должна остаться прежней.

Позднее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, однако это не произойдёт «сию секунду», а в перспективе. По его словам, это будет зависеть от ситуации в экономике и может коснуться ряда конкретных производств.

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