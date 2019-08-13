Улан-Удэ, , 11:52 — REGNUM

Зенитчики Восточного военного округа из Приморья примут участие в тактических учениях на полигоне Телемба в Бурятии. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе округа.

«Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны отразят авиационный налёт условного противника», — отметили в пресс-службе.

У противника на вооружение будут как самолёты, вертолёты и ударные беспилотники, так и крылатые ракеты.

Расчетам зенитных ракетных комплексов «Бук» предстоит уничтожить мишени при их кратковременном входе в зону поражения, а также защититься самим быстро приближающихся ракет-мишеней, летящих встречным курсом. На обнаружение и уничтожение целей у военных будет не более 40 секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, из Бурятии в соседнюю Монголию в конце прошлой недели отправились военные для участие в двусторонних военных учениях «Селенга-2019». Манёвры пройдут 15 августа на полигоне «Мунх Хэт».

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