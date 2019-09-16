Сеул, , 09:40 — REGNUM Операция на плече потребовалась отстраненному президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, и ее перевели из места заключения в клинику Святой Марии в Сеуле. Об этом сообщило 16 сентября агентство Yonhap со ссылкой на министерство юстиции.

Известно, что операция потребовалась левому плечу, которым бывший президент не может двигать. Ее планируется провести 17 сентября. Предполагается, что у бывшего лидера страны разрыв мышц.

Напомним, что Пак Кын Хе была снята с должности президента Южной Кореи в ноябре 2016 года в результате процедуры импичмента. Сразу после этого началось ее судебное преследование. В июле 2018 года экс-лидера государства приговорили к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере $17,8 млн.