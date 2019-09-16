Санкт-Петербург, , 09:03 — REGNUM В Петербурге прошедший в воскресенье сильный ливень затопил подход к новой и пока не открывшейся станции метро Фрунзенского радиуса. Как сообщают очевидцы, перед стеклянным вестибюлем станции «Проспект Славы» образовалась большая лужа как раз на пешеходном переходе.

Фото появились в социальных сетях, при этом участники сообщества поспешили уточнить, что станции, которые предполагалось открыть 5 сентября 2019 года, так и не запущены.

«И когда откроют, непонятно. И зачем забор у станции, тоже непонятно. Лучше бы деньги, которые потратили на забор, потратили бы на ливневку», — возмущается один из местных жителей.

Некоторые комментаторы предлагают избранному губернатору Александру Беглову лично «взять лопату, швабру и вычерпывать» воду из огромной лужи, другие шутят, что новый градоначальник непременно устроит подвозку к новым станциям с помощью гондольеров.