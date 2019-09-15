Москва, , 23:39 — REGNUM Согласно данным министерства труда и социальной защиты РФ, за первое полугодие 2019 года самой высокооплачиваемой должностью в стране является механик по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. Об этом 15 сентября сообщает «Известия» со ссылкой на документ ведомства.

Сотрудник, занимающий эту должность, получает заработную плату в размере 430 тыс. рублей в месяц. Однако, по мнению экспертов, это цифра намного завышена, так как средняя заработная плата механика по ремонту оборудования в данной отрасли составляет приблизительно 200 тыс. рублей. Этот факт они связывают со срочной необходимостью предприятия в этом сотруднике.

Второе место в списке высокооплачиваемых профессий занимают пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности с доходом 330 тыс. рублей в месяц.

Данный рейтинг был составлен ведомством на основе открытой информации, размещенной работодателями на портале «Работа в России».

Напомним, в 2018 году аналогичный список возглавили: коммерческий директор на предприятии фарминдустрии (420 тыс. рублей), генеральный директор консалтинговой компании (400 тыс. рублей) и механик в отрасли рыбодобывающей промышленности (400 тыс. рублей).

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