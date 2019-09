Минск, , 16:47 — REGNUM В рамках фестиваля WG Fest глобальный паблишинг директор франшизы World of Tanks Максим Чувалов рассказал, что ждёт игры серии в ближайшее время. В World of Tanks появятся новый режим и внутриигровой концерт американской группы The Offspring, сообщает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

В честь годовщины релиза (игра вышла в 2010 году) разработчики запустили фестиваль WG Fest внутри игры. Он состоит из череды игровых событий, добавляющих в проект уникальный контент. Максим Чувалов отметил, что к фестивалю внутри World of Tanks уже присоединились «десятки миллионов игроков».

Фестиваль завершится соревнованиями по новому внутриигровому режиму «Танковые гонки» — он появится в игре в конце сентября 2019 года. Разработчики не отрицают, что популярный режим (игроки часто просят добавить его в проект) может появится в World of Tanks на постоянной основе.

С 18 сентября по 7 октября аватары американской группы The Offspring будут выступать для геймеров на «виртуальной сцене в ангаре игры». Сообщается, что для «оцифровывания» музыкантов была использовала технология motion capture. Разработчики также отметили, что в World of Tanks появятся и другие события с участием The Offspring.

После этого на сцену конференц-зала поднялись сами музыканты и рассказали, что они работают с Wargaming на протяжении последних «пары месяцев». Вокалист коллектива Декстер Холланд отметил, что группа довольна таким сотрудничеством.

Отдельное внимание Максим Чувалов уделил новому PvE («игрок против окружения») режиму игры, который недавно появился в World of Tanks. Многие игроки отметили, что боты (искусственный интеллект) получились «слишком сложными» — теперь разработчики работают над этим. Также Wargaming планирует добавить в проект больше уникальных PvE-событий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусская компания Wargaming анонсировала первые игры для своего сервиса Game Center. Ими станут тактические проекты, посвящённые Второй мировой войне Steel Division II и Partsians 194.

