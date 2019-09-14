Москва, , 18:50 — REGNUM Известный нейрохирург Александр Тушев оценил шансы актрисы Анастасии Заворотнюк на выздоровление, об этом 14 сентября сообщает издание «Вечерняя Москва».

Врач (сс) valelopardo

По мнению эксперта, если опухоль у артистки окажется злокачественной и будет сопровождаться отеком, то последствия могут оказаться весьма серьезными.

Пациенты с такими диагнозами живут в среднем до одного года, в зависимости от лечения.

Напомним, в начале сентября в СМИ стала поступать информация о болезни Анастасии Заворотнюк, однако официальных подтверждений тому пока не поступало.

По данным ряда изданий, у актрисы обнаружили рак мозга. Проблемы со здоровьем Заворотнюк косвенно подтверждаются отменой запланированных с ее участием мероприятий, а также долгое не появление на публике.

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