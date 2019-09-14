Нью-Дели, , 10:57 — REGNUM Организация «Джамиат ул-улама-и Хинд» — Общество индийских улемов приняла официальную резолюцию, в которой утверждается, что Кашмир является «неотъемлемой частью» страны, а также, что благосостояние жителей этого региона заключается в дальнейшей интеграции с Индией.

Кашмир (сс) _paVan_

Авторы данной резолюции обвиняют Пакистан в «агрессивных действиях», заявляя, что враждебные силы и «соседняя страна» стремятся уничтожить Кашмир.

По информации индийского новостного агентства Джагран, мусульманская организация отмечает, что правительству Индии необходимо уделить особое внимание жителям Кашмира, сохранив их самобытность и культуру.

«Мы считаем, что сепаратистские движения вредны не только для народа Кашмира, но и для всей Индии», — также сказано в документе.