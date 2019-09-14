Токио, , 09:25 — REGNUM 13 сентября Исследовательский центр культуры и туризма Южной Кореи опубликовал результаты опроса южнокорейцев относительно отношения к Японии. 69,3% респондентов заявили, что были вынуждены отменить поездку из-за ухудшения двусторонних отношений и негативного отношения к Токио.

Другой опрос, проведенный южнокорейской Торгово-промышленной палатой показал, что около 500 компаний-резидентов приостановили свое сотрудничество с Японией, а другие хотят снизить зависимость от соседа. Текущая ситуация получила название «Вдали от Японии».

По сообщению японской новостной газеты Тюнити Симбун, еще один опрос показал, что в случае налаживания отношений между Токио и Сеулом на высшем и высоком уровнях, 36,1% опрошенных южнокорейцев с удовольствием посетят Страну восходящего солнца.