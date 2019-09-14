Москва, , 07:42 — REGNUM Государственная корпорация «Роскосмос» будет продолжать публикацию рассекреченных документов, связанных с лунной программой СССР.

«Постоянно работаем в направлении рассекречивания самых интересных исторических материалов», — приводит РИА Новости слова представителя госкорпорации.

Отметим, ранее «Роскосмос» опубликовал на своем сайте документы, которые связаны с началом лунной гонки между СССР и США, развернувшейся между двумя сверхдержавами в 1960—1970-е годы. Среди них были опубликованы докладные записки профильных институтов советского Минобороны про то, какими должны быть соответствующие космические аппараты, расчеты ракетных характеристик и возможной траектории для полета на Луну, постановления ЦК КПСС о старте работ по созданию первых лунных аппаратов и другие.