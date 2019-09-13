Москва, , 21:49 — REGNUM В Москве полиция задержала подозреваемого, более года находившегося в розыске, после того, как его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили 13 сентября в пресс-службе столичного управления МВД России.

По информации ведомства, гражданин 1989 года рождения был задержан в минувшее воскресенье, 8 сентября. Более года назад в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному».

Как отмечается, подозреваемого удалось задержать благодаря одной из камер видеонаблюдения, которые были установлены к празднованию Дня города. Попавший в объектив мужчина был моментально идентифицирован в базе лиц, находяшихся в розыске.

Сообщается, что в отношении задержанного позднее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.