Душанбе, , 19:02 — REGNUM Сдача самой большой в Туркестанском регионе соборной мечети в Душанбе планируется на октябрь 2019 года. Объект занял 12 гектаров земли на севере столицы, непосредственно помещения мечети располагаются на 3 гектарах.

Мечеть состоит из четырёх минаретов, высота каждого 75 метров, а также 20 больших и малых куполов. Высота главного купола — 47 метров. Помимо мест для проведения богослужения в мечети есть библиотека, музей, актовый зал и зал для проведения различных встреч, переговоров и приёма гостей.

Отмечается, что на территории мечети одновременно смогут совершать богослужение 120 тысяч верующих.

Напомним, что проект строительства мечети был разработан совместно специалистами из Таджикистана и Катара, а его стоимость составляет почти 100 млн долларов. По распространённой ранее информации, финансирование строительства обеспечило правительство Катара.