Новосибирск, , 19:00 — REGNUM Неисправность гидронасоса стала причиной того, что накануне, 12 сентября, пассажиры рейса Новосибирск — Симферополь смогли вылететь в пункт назначения только с третьего раза и на другом самолёте. Об этом сообщили в авиакомпании S7 Airlines.

«Во время посадки пассажиров на рейс S7 5137 «Новосибирск — Симферополь» на воздушном судне была выявлена неисправность гидронасоса. Экипаж произвёл высадку пассажиров на время работы технических специалистов. После этого во время разгона по взлётно-посадочной полосе датчик неисправности насоса сработал повторно, — сообщили в авиакомпании «НГС Новостям». — В соответствии с требованиями безопасности полётов командир воздушного судна принял решение прекратить разгон и вернуться на место стоянки».

Для выполнения рейса авиакомпания в итоге предоставила резервный самолёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт из Новосибирска в Симферополь должен был вылететь в 17:45 (время местное) 12 сентября, но после 40 минут от назначенного времени была обнаружена техническая неисправность. Повторная посадка была объявлена через полтора часа. Самолёт так и не взлетел. В итоге в пункт назначения пассажиры отправились в 00:35 (время местное) на другом самолёте.

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