Москва, , 18:33 — REGNUM Росгвардия рекомендует рассмотреть возможность ношения журналистами тех или иных знаков отличия во время освещения массовых мероприятий, но отнюдь не предлагает сделать это обязательным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, комментируя соответствующую новость.

«Не идёт речи ни о каких обязаловках. Слово «обязать» я уже устал опровергать. Речь идёт просто о рекомендациях, — заверил Грибакин. — История такая — Совет по правам человека при президенте РФ совместно с журналистским сообществом разработали проект памятки журналистам о том, как работать во время массовых мероприятий. И они прислали [проект этой памятки] в МВД, в Росгвардию с просьбой высказать свои рекомендации. Мы ознакомились и отправили ответ. На наш взгляд, было бы неплохо (а не обязательно или требуемо, и ни о каких наказаниях также речи не идёт) обратить внимание на такие вещи, как жилеты или другие знаки отличия для журналистов».

По словам Грибакина, очень часто журналисты или не журналисты, которые прикрываются своими обязанностями и редакционными заданиями, сами являются участниками незаконных массовых мероприятий. Официальный представитель Росгвардии также уточнил вопрос, касающийся конфиденциальности сведений о личности росгвардейцев и их близких. Грибакин обратил внимание на то, что соответствующее положение содержится в законодательстве, регулирующем деятельность Росгвардии, и призвал не забывать, что уже были зафиксированы случаи поступления угроз сотрудникам Росгвардии и членам их семей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сайт Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества обнародовал информацию, согласно которой Росгвардия предлагает обязать журналистов, которые работают на митингах, носить специальные опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.

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