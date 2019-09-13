Ижевск, , 18:23 — REGNUM Государственный контрольный комитет Удмуртии (ГКК), проанализировав жалобы пациентов и проверив законность получения и использования средств от приносящей доход деятельности с 2016 года по настоящее время в медицинских учреждениях Ижевска, Сарапула, Глазова и Балезинского района, установил, что общая сумма полученных от платных медуслуг доходов в 2018 году составила 2,7 млрд рублей. А темпы роста рынка платных медицинских услуг в Удмуртии превысили общероссийские, сообщил аудитор контроля в социальной сфере Айрат Аков.

В основном пациенты жалуются на качеств оказанной бесплатной медицинской помощи и ограничения в ее получении. Так, в медучреждениях наблюдается дефицит узких специалистов, составлен неудобный график приема, а также имеются сложности при записи к врачу. Кроме того, были выявлены факты отказа от бесплатных консультаций.

По словам Акова, в республиканской офтальмологической клинической больнице и в сарапульской поликлинике были выявлены факты «навязывания» платных услуг, в результате клиники получили необоснованный доход в 711 тыс. рублей. Также здесь неоднократно фиксировались случаи платного оказания помощи экстренным больным, а это является грубым нарушением закона.

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В ряде учреждений стоимость услуг был увеличена более чем втрое, в результате превышения рекомендованной рентабельности клиники получили доход в 59 млн рублей, еще 13 млн рублей получено по услугам, стоимость которых не подтверждена расчетами.

При этом в основном в проверенных учреждениях наиболее большой объем выплат по итогам оказания платных медуслуг приходится не на медиков, а на управленцев, которые в оказании медицинской помощи вообще не участвуют.

В двух больницах выплаты были увеличены тем медработникам, которые направляли пациентов на платные услуги.

«Можно сделать вывод о тенденции снижения доступности бесплатной помощи и ее замещению платными услугами, что является нарушением законных прав и государственных гарантий граждан в сфере охраны здоровья», — цитирует представителя ГКК «Коммерсантъ-Ижевск».

Глава ГКК Борис Сарнаев констатировал, что ситуация критическая, она никогда не была хорошей, но она и не улучшается, что вызывает напряжение в обществе.

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«Платная медицина — это один из индикаторов того, насколько эффективно работает страховая медицина. В любой больнице, где оплачиваются платные услуги, очередь в кассу не потому, что у людей много денег, ведь они несут последние, а потому, что они не могут получить медуслуги в государственных клиниках», — заключил Сарнаев.

Ситуация в медицинских учреждениях Удмуртии действительно не меняется. Четыре года назад говорилось ровно о таких же проблемах. Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года Росздравнадзор в ходе внеплановой комплексной проверки деятельности Минздрава Удмуртии выявил грубые нарушения прав граждан на получение своевременной и эффективной медицинской помощи. Позднее действия регионального Минздрава подвергли критике представители фракции КПРФ в Госсовете, требуя отставки на тот момент главы ведомства Алексея Чуршина. Представители КПРФ отмечали, что по итогам проверки напрашиваются выводы о вытеснении бесплатных услуг платными. Позднее оптимизацию медучреждений раскритиковали представители фракции «Единая Россия» в парламенте Удмуртии. По словам главы фракции Алексея Прасолова, «сокращение коек — это преступление».

В то же время наблюдается рост числа жалоб по таким темам, как работа медицинских учреждений, закрытие некоторых из них, меры социальной поддержки медицинских работников, а также лечение и оказание медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.

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Весной 2016 года глава центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения Николай Головин обратится в Минздрав РФ с просьбой объяснить причины оптимизации медучреждений в регионе на фоне роста смертности в 2015 году. В частности, в республике возрос уровень смертности по инфекционной патологии — на 10%, по болезням системы кровообращения — на 6%, по онкологическим заболеваниям — на 2,4%. При этом около 63,5% от общего количества умерших составляли умершие на дому. По мнению Головина, рост смертности на дому свидетельствует о том, что ресурсов скорой медпомощи не хватает.