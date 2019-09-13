Новосибирск, , 18:04 — REGNUM Западно-Сибирское Следственное управление на транспорте Следственного комитета России на своей официальнойстранице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовало видеозапись задержания начальника станции «Новосибирск-Главный» Вячеслава В., сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На видеозаписи видно, как в легковой машине руководитель станции получает деньги от мужчины. После передачи денег его задерживают сотрудники ФСБ. При задержании он уверяет, что это не взятка, а деньги он занял.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении начальника железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взяток от представителя коммерческой организации — за отказ от проверок перевозимых грузов и за общее покровительство. Его задержали 10 сентября при получении очередной взятки.

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