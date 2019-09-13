Ржев, Тверская область, , 17:18 — REGNUM 121 взрывоопасный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен на территории Ржевского района Тверской области в ходе пиротехнических работ, которые проводят специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», сообщила 13 сентября пресс-служба МЧС России.

Специалисты в составе 20 человек уже обследовали территорию в 25 гектаров, был обнаружен 121 взрывоопасный предмет. Разминирование ведется как вручную, так и с применением робототехнического средства MV-4. 13 сентября обнаруженные снаряды были переданы специалистам-взрывотехникам группы специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области, на специальном полигоне взорвали 68 снарядов общей мощностью 60 кг в тротиловом эквиваленте.

Отметим, плановые пиротехнические работы в Ржевском районе Тверской области, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, проводятся специалистами с 2014 года.