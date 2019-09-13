Воронеж, , 17:04 — REGNUM Работа воронежского «Графского санатория для детей» приостановлена на 30 суток по решению суда, сообщила 13 сентября пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов.

«Судебным приставом приостановлена деятельность воронежского детского санатория на 30 суток. Роспотребнадзором выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения: проведение ремонтных работ в присутствии детей и прочее», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки обнаружили массу нарушений — проведение ремонта в присутствии пациентов, нахождение спецавтотранспорта по путям перемещения детей, совместное пребывание в общих местах пользования детей и рабочих. В санатории отсутствовали контейнеры для сбора использованной посудой, по факту рацион детей не соответствовал утвержденному меню, были выявлены и другие нарушения. Несмотря на то, что основную часть нарушений руководство санатория устранило, суд вынес решение об административном приостановлении деятельности на срок 30 суток.

БУЗ ВО «Графский санаторий для детей» расположен на территории биосферного заповедника, в поселке Краснолесном Воронежа. Здесь проводят реабилитационно-восстановительное лечение и оздоровление детей и подростков до 17 лет со специфической и неспецифической бронхо-легочной патологией, патологией ЛОР-органов, из групп риска по развитию заболеваний органов дыхания и ЛОР-органов.