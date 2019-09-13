Москва, , 16:06 — REGNUM В Кремле нормально относятся к тому, что челябинская конькобежка Ольга Фаткулина продаёт подаренный Владимиром Путиным автомобиль BMW. Это следует из ответа, который дал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это же ее машина, человек хочет — ездит, хочет — продаёт, хочет — дарит. Это же её собственность», — пояснил Песков, цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что относится к этому нормально, а обременений никаких наложено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, Ольга Фаткулина решила продать машину за 3,5 млн рублей. Её она получила в 2018 году, после того. как не смогла поехать на зимние Олимпийские игры. Но за более чем год машина ей не пригодилась.

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