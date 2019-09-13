Москва, , 15:56 — REGNUM Блогер и бывшая телеведущая Ксения Собчак и её муж, режиссёр Константин Богомолов обвенчались в храме Большое Вознесение, сообщает «Пятый канал».

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Религиозная церемония прошла вслед за гражданской процедурой регистрации брака в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Отметим, перед венчанием молодожёны перемещались по Москве на чёрном катафалке. Сама же свадьба, вопреки суевериям, прошла в пятницу 13-го.

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СМИ отмечает, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на другом автомобиле. Кроме того, они переоделись.