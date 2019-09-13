Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM В России неоднократно пытались осуществить идеи сокращения числа сотрудников правоохранительных органов, и из этого никогда не получалось ничего хорошего, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 13 сентября, глава Агентства журналистских расследований Андрей Константинов, комментируя высказывания Германа Грефа.

Полиция Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, глава Сбербанка предложил сократить число сотрудников полиции в 3−4 раза, соответствующим образом увеличив уровень зарплаты для всех остальных. «Они не нужны в таком количестве», — сказал Греф.

«У нас в стране все разбираются в трех вещах: в футболе, кинематографе и в том, как реформировать полицию. Герман Оскарович, наверное, талантливый банкир. Но сокращение числа полицейских — это не совсем то же самое, что сокращение числа девушек в зеленых галстуках в Сбербанке.

Люди из полиции увольняются и сейчас. Им отсекли возможность побочных заработков, зарплата у них не то чтобы очень высокая. А они защищают город от преступности. Процесс, о котором сказал Греф, уже идет, только те, кто в этом разбираются, считают, что это катастрофа. Потому что проблемы есть и с количеством, и с качеством сотрудников.

Если вы повысите зарплату вчетверо, это не значит, что человек будет вчетверо лучше работать. Если вы будете увольнять, это не значит, что уволят самых неэффективных. Скорее — самых неудобных, которые обычно наиболее профессиональны.

Подобные идеи уже неоднократно пытались осуществить. Сокращали сотрудников ГАИ, уголовного розыска. Из этого никогда не получалось ничего хорошего», — отметил Андрей Константинов.