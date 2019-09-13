Новосибирск, , 15:04 — REGNUM В Новосибирске на базе подстанции для троллейбусов и трамваев появится сеть зарядок для электроавтомобилей. Над их созданием будет трудиться научный коллектив кафедры электротехнических комплексов НГТУ НЭТИ совместно с индустриальный партнёром — заводом «Электроагрегат», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Конкурс на предоставление гранта на разработку зарядных станций для электромобилей в Новосибирске завершился в конце августа. Объём гранта «Двухсистемная модульная зарядная станция для электрического транспорта», который был предоставлен правительством Новосибирской области, составляет 6 млн рублей на два года.

Как отметили в НГТУ НЭТИ, работа ведётся в интересах развития рынка EnergyNet Национальной технологической инициативы.

«Экспертное сообщество в России и в мире констатирует, что эра транспорта с двигателями внутреннего сгорания заканчивается из-за высокого уровня шума, низкого КПД и неэкологичности. Будущее распахнет двери только электротранспорту, в котором тяговый привод позволяет осуществить прекрасную динамику, он практически бесшумен, экологичен», — отметил участник проекта, директор Научно-образовательного центра «Комплектные электроприводы и автономные энергетические установки» НГТУ НЭТИ Александр Штанг.

Сейчас в Новосибирске работают 34 тяговые подстанции. Как считают разработчики, развитие сети позволит создать инфраструктуру для перехода на электромобили и развить систему электрозаправочных станций на основе существующей системы тягового электроснабжения и удовлетворить перспективный спрос на заряд электромобилей.