Ереван, , 13:32 — REGNUM Информацию о самоубийстве армянского военнослужащего из Тавушского области Армении подтвердил пресс-секретарь министерства обороны республики Арцрун Ованнисян, 13 сентября сообщает информационное агентство «Арменпресс».

"Самоубийцей был военнослужащий контрактной службы Тер-Карарян, 1998 года рождения. Инцидент произошел у него дома», — заявил представитель министерства. Он также отметил, что более подробная информация будет дана позже.

Напомним, по информации СМИ, 12 сентября в 11:30 (местное время) в отделение полиции по городу Иджеван поступило сообщение о том, что в селе Гандзакар в коровнике обнаружен труп молодого человека. На место происшествия выехала оперативная группа правоохранительных органов.