Ржев, Тверская область, , 12:50 — REGNUM К монтажу центральной фигуры на площадке Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области планируется приступить в октябре 2019 года, сообщила 13 сентября пресс-служба правительства региона.

В настоящее время в Подмосковье ведется отливка частей памятника: на 25-метровую скульптуру потребуется не менее 80 тонн бронзы. Памятник будет установлен на десятиметровом восьмигранном холме.

В настоящее время на территории мемориала ведутся монолитные работы, отсыпка кургана, обустраиваются подпорные стенки на подходе к мемориалу. Строительство дороги вокруг кургана завершено. Параллельно ведутся работы по установке систем освещения, а также благоустройству территории.

Как сообщало ИА REGNUM, Ржевский мемориал, проект строительства которого был поддержан президентом РФ, станет единственным столь масштабным мемориалом на территории России. Здесь увековечат память 62 тысяч советских солдат, погибших под Ржевом.