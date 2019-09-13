Лучшие практики по профилактики заболеваемости и поддержания здорового образа жизни детей, опробованные в ходе пилотного проекта в пяти регионах, планируют внедрить по всей стране. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе прямой линии 13 сентября, сообщает корреспондент

Москва, , 11:45 — REGNUM В программу входят такие аспекты поддержания здоровья как правильная двигательная активность, правильное питание, профилактика вредных привычек, внедрение индивидуальных профилактических осмотров.

«Это можно делать не обязательно на площадке поликлинике, это можно делать и в школе», — отметила Скворцова.

«Аспектов у этой проблемы очень много: от здорового питания, многоразового, правильной структуры уроков физкультуры, правильного освещения рабочего места, чтобы у 60% не развивалась близорукость к выпуску из школы», — добавила она.

Пилотный проект прошел в пяти регионах России. По словам министра здравоохранения, были получены очень хорошие результаты, собрана целая библиотека лучших практик, которые сейчас они разосланы по всей стране.

«Мы очень надеемся, что шаг за шагом системно эти лучшие практики будем внедрять во всех регионах», — резюмировала Скворцова.