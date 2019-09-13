Токио, , 11:48 — REGNUM Японская компания Capcom заявила, что продажи дополнения Iceborne для игры Monster Hunter World составили около 2,5 млн копий. Об этом сообщалось на официальном сайте компании 12 сентября.

При этом разработчики отметили, что общие продажи серии Monster Hunter составили около 58 млн копий. Из них на продажи Monster Hunter World приходится 13,1 млн копий.

Напомним, дополнение Iceborne для Monster Hunter World вышло 6 сентября 2019 года. Оно добавило в игру новую локацию, монстров и предметы экипировки.

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