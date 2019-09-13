Москва, , 11:28 — REGNUM Глава Минздрава России Вероника Скворцова готова помочь семье четырёхлетнего ребёнка из Прикамья оформить необходимые для сложной операции документы. Об этом она заявила 13 сентября во время прямой линии.

Вопрос на прямую линию задала мать ребёнка. Она заявила о том, что оформление документов занимает много времени.

«Пожалуйста, нас свяжите, конечно, окажем помощь», — заявила Скворцова.

Также она отметила, что такие процедуры не должны отнимать много времени. Есть соответствующие регламенты, которым ответственные лица обязаны следовать.