Москва, , 11:28 — REGNUM Российским врачам удалось остановить эпидемию, которая могла бы вспыхнуть в местах, пострадавших от наводнения. Об этом 13 сентября заявила министра здравоохранения Вероника Скворцова во время прямого эфира «Министр на связи».

«Мы сумели на второй день с момента начала наводнения отправить (в Иркутсткую область. — Прим. ИА REGNUM) специализированными бортами необходимые вакцины и предотвратили эпидемию», — сказала министр.

Кроме того, министр высказалась о грядущем расширении календаря прививок и включении в него вакцинации против ветряной оспы, против гемофильной инфекции и других заболеваний.

Также Скворцова рассказала о том, что в РФ будет создана российская вакцина против полиомиелита.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России с 2020 года начнут производить первую отечественную вакцину от полиомиелита для взрослых. Производство инактивированной вакцины против полиомиелита на штаммах Сэбина запустят в Кировской области на базе биотехнологического кластера.