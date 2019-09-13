Оттава, , 11:45 — REGNUM Популярная инди-игра To the Moon выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом сообщалось 12 сентября в ролике на YouTube-канале Gematsu.

Игра To the Moon

Игроки Nintendo Switch смогут поиграть за докторов компании «Зигмунд» 16 января 2020 года. Геймеров ждёт оригинальная версия игра с новым управлением, адаптированным для гибридной консоли.

Напомним, To The Moon — это приключенческая видеоигра от канадской студии Freebird Games. В ней игрок управляет двумя докторами, которые помогают умирающим больным исполнить их последнее желание.

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