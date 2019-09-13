Найроби, , 11:03 — REGNUM Специалисты по охране природы оснастили особей находящегося под угрозой исчезновения вида жирафов в северной части Кении устройствами спутникового слежения. Кампания нацелена на улучшение мониторинга и понимания моделей поведения жирафов, передает ВВС Swahili.

В ходе кампании в общей сложности 28 сетчатых жирафов были оснащены устройствами слежения, что стало крупнейшей в истории единоразовой акцией установки жирафам GPS-трекеров, сообщает Фонд охраны жирафов.

По данным Международного союза охраны природы (МСОП), сетчатый жираф считается находящимся под угрозой исчезновения после сокращения его популяции на 60% за три десятилетия.

Устройства слежения, работающие на солнечных батареях, помогут защитникам природы узнать маршруты передвижение вида и понять то, как они используют окружающую их среду.

«Знание того, где находятся жирафы, сколько им нужно места и как они перемещаются по ландшафту в зависимости от времени года, жизненно необходимо для обеспечения эффективного сохранения вида», — говорится в заявлении природоохранного органа Кении.

По данным Фонда охраны жирафов, GPS-трекерами на сегодняшний день оснащено около 115 жирафов в шести африканских странах.