Анкара, , 12:23 — REGNUM Сирийцы, бежавшие в Турцию от ужасов гражданской войны, возвращаются в регион, очищенный от террористов ИГ (организация деятельность которой запрещена в РФ) и Рабочей партии Курдистана в результате операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», проведенных Вооруженными силами Турции. С середины августа в Сирию из Турцию вернулись 3 тыс. беженцев.

Беженец Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, после завершения административных процедур в местном отделении по вопросам миграции Онджюпынара группа сирийцев, получивших убежище в разных провинциях Турции, в рамках программы «Добровольное возвращение» на автобусах отправилась на родину. В рамках программы с 2015 года в Сирию вернулось 350 тыс. человек.

Сирийцы въехали на территорию страны через пограничный КПП Онджюпынар. Представитель возвратившейся группы Эймен Хамза заявил: «Да будет доволен Всевышний Аллах турецким народом и их чиновниками, они прекрасно нас приняли. Теперь пришло время возвращаться на родину».