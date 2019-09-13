Токио, , 15:22 — REGNUM Японское управление по ядерному регулированию (NRA) решило возобновить расследование произошедшей катастрофы на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, когда выяснилось, что уровни радиации снизились достаточно, чтобы получить полноценный доступ к станции. По сообщению японского новостного агентства Киодо Цусин, управление попытается выяснить, например, почему не смог один из реакторов справиться с вентиляцией радиоактивного пара и так далее. Экспертные выводы будут обнародованы в конце 2020 года. Последний промежуточный отчет был опубликован в 2014 году. В нём было сказано, что авария в трех реакторах была вызвана, в первую очередь, цунами, которое вывело из строя охлаждающую систему. На этом расследование было приостановлено, так как в некоторых зданиях станции был высок уровень радиации, из-за чего доступ туда был ограничен.