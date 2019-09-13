Москва, , 07:57 — REGNUM Скандал из-за причёски ученика в одной из школ Красноярского края прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM психотерапевт, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай. По её словам, проблема во многом связана с отсутствием единой государственной идеологической линии в современном образовании.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация с учителями красноярской школы, заставлявших мальчика сменить прическу, крайне сомнительна для вынесения адекватной оценки. С юридической точки зрения в школе существуют законы и правила. Они регулируются уставом и пишутся на бумаге. Если школа предупреждает своих слушателей — учеников, и их опекунов — родителей об этих правилах — слушатели и опекуны должны их соблюдать. Не предупреждает — не должны.

С психологической и педагогической точки зрения любое индивидуальное истероидное выделение индивидума в группе — имеет два полюса ‑ и положительный в рамках индивидуализации людей, и отрицательный в качестве отвлекающего от учебного процесса фактора, и это необходимо регулировать законодательно именно педагогическому коллективу — ведь мы им доверяем вкладывать в головы наших детей нужные и полезные знания.

Тогда почему же мы перестали доверять им воспитательный процесс, как это было в советской школе? Ведь воспитание бок о бок идет с идеями педагогики. Невозможно только учить, не воспитывая. Невозможно воспитывая — не учить. И если родители доверяют своих детей определенному учебному заведению, например школе какого-либо направления — а в уставе у него ношение атрибутики этого направления — ни у кого вопросов не возникнет нацепить на ребенка другую атрибутику — например, отправить в православную школу ребенка в хоккейной форме, потому что он видите ли так самовыражается.

Я не устану повторять тот факт, что в связи с отсутствием единой государственной идеологической линии мы будем наблюдать нерешительность либо перегибы на местах. Устраним глобальную проблему идеологии, призовем государственные образовательные учреждения придерживаться этой идеологии — проблема решится сама собой», — отметила психотерапевт, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года четвероклассник школы № 4 Сосновоборска, пришёл в учебное заведение с неподобающей, по мнению руководства школы, причёской. Волосы на голове ребёнка были обесцвечены и сбриты на висках, а затылок украшал «хипстерский» хвостик. Как пояснили позднее родили, сын захотел быть похожим на своего кумира — футболиста Златана Ибрагимовича, но педагоги новый образ ученика не оценили и предложили родителям перевести сына на домашнее обучение.

На скандал отреагировали в СУ СК РФ по Красноярскому краю, инициировав доследственную проверку. Также к разбирательству подключись министерство образования региона. Глава ведомства Светлана Маковская извинилась перед родителями, отметив, что нестандартная прическа — личное дело учеников. Известно, что сегодня, 13 сентября, чиновница намерена встретиться с руководителем управления образования муниципалитета и с директором школы, «чтобы провести разъяснительную беседу».

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