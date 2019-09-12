Ростов-на-Дону, , 16:57 — REGNUM 30 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила отмечено в Ростове-на-Дону с начала 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации 12 сентября.

Специалисты напоминают, что основными переносчиками вируса Западного Нила (ВЗН) являются комары. Размножению кровососущих насекомых способствуют благоприятные погодные условия.

Из муниципальной казны выделены дополнительные средства для внеочередной обработки территории. Особое внимание уделяется зонам отдыха. Работникам ЖКХ рекомендовано провести инспекцию подвальных помещений жилых и общественных зданий, глав районов призвали к ликвидации свалок и покосу сорняков.

Горожанам также рекомендуется использовать специальные защитные средства — кремы, спреи, а также установить москитные сетки на окна. При высокой температуре, ознобе, головной и мышечной боли необходимо обратиться за медицинской помощью к специалистам.